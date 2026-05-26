Il Giffoni Film Festival è sotto inchiesta per presunti irregolarità legate all’utilizzo di fondi pubblici. Secondo le indagini, ci sarebbero stati sequestri di documenti e accuse di danno erariale per circa mezzo milione di euro. Le autorità hanno avviato verifiche sulle modalità di gestione delle risorse finanziarie destinate all’evento. Non sono ancora state rese note le accuse precise né le eventuali responsabilità. La situazione è al vaglio degli inquirenti e non ci sono ancora sviluppi ufficiali.

Tempo di lettura: 3 minuti Nuova bufera sul Giffoni Film Festival. Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, su delega della Procura Regionale della Corte dei conti per la Campania, hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora nei confronti dell’Ente Autonomo Giffoni Experience, del direttore artistico e organizzativo e del Responsabile Unico del Procedimento, nell’ambito di un’inchiesta sui contributi pubblici erogati dalla Regione Campania tra il 2016 e il 2024. Secondo quanto contestato dagli inquirenti, il presunto danno erariale ammonterebbe a oltre 478 mila euro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giffoni Film Festival, sequestri e accuse sui fondi pubblici: danno erariale da mezzo milione di euro

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