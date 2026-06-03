false multe attenzione a fornire dati on line

Un avviso dell’associazione nazionale Codici segnala una truffa che coinvolge false multe. I truffatori cercano di ottenere dati personali tramite richieste online. La truffa si presenta come una comunicazione ufficiale di sanzioni, ma è falsa. Le persone vengono invitate a fornire informazioni sensibili, mettendo a rischio la propria identità. L’associazione invita a diffidare di messaggi sospetti e a verificare le comunicazioni ufficiali prima di fornire dati.

GROSSETO L’associazione nazionale Codici mette in guardia i cittadini da una nuova truffa in circolazione. Si tratta di una pericolosa campagna di phishing che sfrutta il nome di SEND, Servizio notifiche digitali, la piattaforma ufficiale di PagoPA utilizzata dalla pubblica amministrazione per inviare comunicazioni con valore legale ai cittadini. L’allarme è stato lanciato dal Cert-Agid alla fine di maggio ed è bene prestare la massima attenzione per non cadere nella trappola. I truffatori inviano messaggi via e-mail o Sms che imitano fedelmente le comunicazioni ufficiali della piattaforma Send. I messaggi si presentano come solleciti di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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