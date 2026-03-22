multe batosta e disagi il pagamento on line penalizza gli anziani

Da quando è stata introdotta la piattaforma nazionale Send, molte persone trovano complicato pagare le multe online. La novità, parte della Riforma del Codice della Strada, ha portato a problemi pratici, causando disagi e frustrazione. In particolare, gli anziani incontrano difficoltà nell’utilizzo di questo sistema digitale, che ha reso il processo di pagamento più complicato rispetto al passato.

Da quando con la Riforma del Codice della Strada è stata introdotta la piattaforma nazionale Send (servizio di notifiche digitali) pagare una multa, per molti cittadini, è diventato un incubo. Facile spiegare perché: l’avviso non è accompagnato dal bollettino cartaceo da esibire alle Poste o in tabaccheria; per ottemperare bisogna infatti collegarsi al sito dell’ente, risalire al verbale, inserire tutti i dati richiesti e scaricare il bollettino. I più tecnologici possono scegliere comunque di pagare direttamente online attraverso l’home banking. Ma gli anziani o tutte quelle persone che non hanno dimestichezza con il computer, non sanno dove mettere le mani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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