Tari ancora truffe | Falsi sms inviati ai cittadini Non fornire dati personali

Nelle ultime settimane sono stati segnalati nuovi tentativi di truffa via SMS rivolti ai cittadini riguardo alla tassa sui rifiuti. I messaggi, che non sono inviati dall’ente incaricato della gestione, riportano la dicitura: “La posizione Tari risulta irregolare”. Gli utenti sono invitati a non fornire dati personali o informazioni sensibili in risposta a questi messaggi, che sembrano essere falsi.

Firenze, 8 aprile 2026 – Tentativi di truffa ai danni dei cittadini tramite sms relativi alla Tari. Il messaggio, del tutto estraneo al gestore Plures Alia, riporta la dicitura: ‘La posizione Tari risulta irregolare. È richiesto un tempestivo contatto al numero 8958009027 per evitare aggravamenti’. Non fornire dati personali. L’azienda precisa di non avere alcun collegamento con tali comunicazioni e invita i cittadini a non richiamare il numero indicato e a non fornire dati personali. L’azienda ricorda che le comunicazioni ufficiali non invitano mai a contattare numerazioni a pagamento né a fornire informazioni sensibili tramite sms. In caso di dubbi, è sempre possibile verificare la propria posizione attraverso i canali ufficiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tari, ancora truffe: “Falsi sms inviati ai cittadini. Non fornire dati personali” Falsi sms sulla Tari, attenzione a messaggi truffaPlures Alia segnala che nei territori serviti dall’azienda sono stati rilevati tentativi di truffa tramite sms legati alla Tari. Falsi SMS del CUP: allarme truffe a ParmaNuova truffa ai danni dei cittadini: questa volta si invita a contattare gli uffici CUP. Tari, ancora truffe: Falsi sms inviati ai cittadini. Non fornire dati personaliPlures Alia invita a non rispondere. L’azienda: Non rispondere e verificare sempre tramite i canali ufficiali ... lanazione.it Falsi sms sulla Tari nel fiorentino, Alia: ‘Non rispondere ai messaggi truffa’Plures Alia informa che sui territori serviti dall’azienda, tra cui l’area fiorentina, sono stati segnalati dei tentativi di truffa ai danni di cittadini tramite sms relativi alla Tari. Il messaggio, ... 055firenze.it