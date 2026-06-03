Il testo sulla tutela dei minori è stato rimosso. I vescovi hanno definito questa decisione un attacco alla libertà di culto. L’articolo, che prevedeva misure di protezione, era stato inserito nel progetto di legge, ma è stato successivamente eliminato. La questione ha suscitato proteste da parte delle chiese, che considerano la mossa una limitazione delle proprie prerogative. Nessun cambiamento è stato annunciato nel testo finale.

In Francia, il sacramento della confessione ha rischiato di essere soppresso da una proposta di legge presentata dai deputati di Ensemble pour la République, il partito fondato dal presidente Emmanuel Macron. Il testo, volto a «proteggere i bambini e contrastare le violenze in ambito scolastico», conteneva infatti una disposizione che avrebbe abolito il segreto della confessione. La proposta nasceva dalle conclusioni della Commissione parlamentare istituita dopo lo scoppio dello scandalo dell’istituto scolastico cattolico Notre-Dame de Bétharram dove, tra il 1950 e il 2010, sarebbero stati commessi abusi fisici, psicologici e sessuali su minori. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Fallito l’assalto dei macroniani. Resiste il segreto confessionale.

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