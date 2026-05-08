Nella regione Puglia si è verificato un tentativo di furto ai danni di un casello autostradale, durante il quale sono stati fatti esplodere degli ordigni. L'obiettivo era di svaligiare le casseforti dei pedaggi, ma l'assalto non è andato a buon fine. Gli agenti hanno avviato le indagini per identificare i responsabili di questo episodio.

Non solo bombe ai bancomat. In Puglia ora l'assalto con gli ordigni è anche ai caselli dell'autostrada. Un piccolo edificio nei pressi del casello autostradale dell'A14 all'altezza di Cerignola Est (Foggia) è stato fatto esplodere la scorsa notte provocando ingenti danni. A quanto si apprende contiene le casseforti con il denaro dei pedaggi. Il colpo è fallito. Nessuno è rimasto ferito e non ci sono veicoli coinvolti. Sono intervenute le forze dell'ordine e vigili del fuoco. Si indaga per risalire ai responsabili.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Assalto al casello sulla A14 in Puglia, edificio fatto esplodere: colpo fallito alle casseforti dei pedaggi

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