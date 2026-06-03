Fallite due intrusioni notturne | caccia a una banda di ladri
Nella frazione Lanzara di Castel San Giorgio, due tentativi di intrusione notturna sono stati sventati. Almeno tre individui hanno cercato di entrare in una casa in piena notte, ma i furti non sono andati a buon fine. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i responsabili.
Furti falliti nella frazione Lanzara di Castel San Giorgio. Giorni fa, in piena notte, almeno tre persone avrebbero tentato di fare irruzione in un'abitazione privata.L'episodioI tre avrebbero sfruttato un'area parcheggio adiacente a una scuola elementare, per poi scavalcare la recinzione esterna. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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