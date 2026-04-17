Nella regione Friuli Venezia Giulia e Veneto, cinque persone sono state arrestate all'alba di venerdì 17 aprile con l'accusa di aver commesso 13 furti in abitazione nel corso di due mesi. Le indagini hanno portato all'identificazione di una banda composta da membri di una famiglia di etnia sinti, coinvolta in una serie di episodi di furto nelle abitazioni delle zone interessate. Le autorità hanno smantellato l'intera rete criminale.

UDINE - Cinque persone sono state arrestate all'alba di venerdì 17 aprile nell'Udinese con l'accusa di essere gli autori di 13 furti in abitazione commessi in due mesi tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. Si tratta dei membri di una stessa famiglia, cittadini italiani di etnia sinti, e tutti hanno precedenti penali per reati analoghi. Le indagini La vasta operazione è condotta dai carabinieri di Udine sotto il coordinamento della locale Procura: le indagini condotte a partire dall'inizio di quest'anno hanno portato a ricondurre alla banda almeno 13 furti commessi in varie province di Veneto e Friuli (in particolare Udine e Treviso) sempre con il medesimo modus operandi, colpendo la sera o di notte e utilizzando molteplici automobili, cambiate continuamente per mettere in difficoltà gli inquirenti.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Ladri in casa, smantellata la banda: 13 furti in due mesi tra Friuli e Veneto. In arresto cinque membri di una famiglia sinti

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