Falconara torna a celebrare le sue eccellenze | grande partecipazione alla consegna dei ' Falchetti d' oro'

A Falconara Marittima si è svolta la cerimonia di consegna dei 'Falchetti d'Oro', con piazza Mazzini piena di pubblico. La premiazione si è conclusa nel tardo pomeriggio di oggi, coinvolgendo molte persone. La manifestazione ha celebrato le eccellenze locali attraverso questa tradizione. La piazza ha visto una forte partecipazione, con diversi cittadini presenti per assistere all’evento.

FALCONARA MARITTIMA - Si è conclusa nel tardo pomeriggio di oggi la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze ‘Falchetto d'Oro’, che ha visto piazza Mazzini affollata e viva. Un appuntamento particolarmente sentito dalla comunità, che è tornato dopo nove anni e che ha visto salire sul palco. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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