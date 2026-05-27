Celebrazioni della Festa della Repubblica a Falconara in programma la consegna del Falchetto d' Oro

Da anconatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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FALCONARA MARITTIMA – Falconara si prepara a celebrare il 2 giugno, Festa della Repubblica, con una giornata di iniziative istituzionali e commemorative che accompagneranno la città, dall’omaggio ai Caduti, passando per la consegna della Costituzione ai neomaggiorenni, fino alla cerimonia delle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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