Fagiolini a metà tra i legumi e gli ortaggi | un ottimo alimento da consumare in estate

Sono stati segnalati problemi di sicurezza alimentare legati ai fagiolini, un ortaggio che si colloca tra i legumi e gli ortaggi. Durante la stagione estiva, questo alimento viene spesso consumato fresco. Le autorità sanitarie hanno diffuso avvisi riguardo a possibili contaminazioni o rischi di consumo, raccomandando di verificare l’origine e la freschezza prima di consumarli. Non sono state riportate notizie di incidenti specifici, ma si invita alla cautela.

Quando il caldo si fa sentire è ora di fagiolini. A metà tra i legumi e gli ortaggi i fagiolini sono un ottimo alimento da consumare in estate. Sono gustosi e fanno bene alla nostra salute. Lessati o cotti al vapore li possiamo utilizzare in numerosi piatti estivi molto freschi e facili da. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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