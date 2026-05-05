L’estate 2026 si presenta con molte incertezze legate ai conflitti, ai costi del carburante e alla sicurezza dei voli. Nonostante le difficoltà, alcune destinazioni offrono opzioni a basso costo per chi desidera partire a giugno, senza problemi con le compagnie aeree. La pianificazione dei viaggi richiede attenzione, ma ci sono opportunità per chi cerca soluzioni economiche e pratiche in questa stagione.

Guerre, caro carburante, aerei a rischio: l'estate 2026 è piena di incognite. Ma muovendosi con un poco di anticipo, in particolare a giugno (complici il minor afflusso turistico e la possibilità che il traffico aereo ancora non risenta della crisi), si può organizzare un viaggio da sogno a poco prezzo. La meta? Presto detta: Algarve, Portogallo. Il conflitto in Iran continua a riflettersi sul settore dei viaggi, non solo per l’aumento dei costi del carburante ma anche, come detto, per un clima di forte instabilità. Senza certezze sui tempi di una possibile tregua, molti turisti stanno evitando destinazioni nel Golfo e in Asia, temendo cancellazioni improvvise.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Estate, una meta da sogno low-cost per giugno (e nessun problema con gli aerei)

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