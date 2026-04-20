Incendio dell' azienda di trasporti a Beinasco invito a non consumare ortaggi coltivati nelle vicinanze e indagini in corso

Nella serata di ieri si sono concluse le operazioni di messa in sicurezza dopo l’incendio che ha interessato un’azienda di trasporti a Beinasco, in via Frejus. Le fiamme hanno causato danni ingenti alla struttura, portando le autorità a invitare i residenti a evitare il consumo di ortaggi coltivati nelle vicinanze. Le indagini per accertare le cause del rogo sono ancora in corso.

Si sono concluse nella serata di ieri, domenica 19 aprile 2026, le operazioni di messa in sicurezza dopo il devastante incendio che ha colpito ieri l'azienda Speed Trasporti di via Frejus a Beinasco. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Arpa Piemonte e dal sindaco Daniel Cannati, la.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate La Svizzera ha accettato la collaborazione dell’Italia nelle indagini sull’incendio di Crans-MontanaLa Svizzera ha infine accettato che anche l’Italia prenda parte alle indagini in merito all’incendio avvenuto la notte di Capodanno nel locale Le... Incendio distrugge furgone di coppia: indagini in corso per stabilire cause e responsabilitàUn furgone Fiat Fiorino è stato completamente distrutto dalle fiamme durante la serata di ieri, lunedì 2 febbraio 2026, in una traversa della via... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incendio a Beinasco in un'azienda di trasporti: Arpa Piemonte sul posto per i controlli ambientali; Incendio in un’azienda chimica alle porte di Milano, pompieri al lavoro; Capannone in fiamme, incendio in un’azienda di materie plastiche; Incendio a Solaro, fiamme in un capannone di un’azienda: vigili del fuoco in azione. Beinasco: incendio in un’azienda di trasporti, la colonna di fumo nero si vede da TorinoUn Intervento dei vigili del fuoco di Torino è in corso per un incendio che si è sviluppato all’interno di un edificio industriale in via Monginevro a Beinasco. Si tratta della Speed Trasporti, ... torino.repubblica.it Incendio in un edificio industriale, colonne di fumo imponentiSul posto ci sono sette squadre vigili del fuoco di Torino. Evacuazione in corso a scopo precauzionale di alcue case vicine ... rainews.it https://www.rainews.it/tgr/calabria/articoli/2026/04/incendio-devasta-un-lido-a-cassano-jonio-i-danni-sono-ingenti-095b9885-3112-459c-9c1d-2735b6f1b65f.html - facebook.com facebook Un incendio è divampato all'interno di un edificio industriale in via Monginevro a Beinasco, nel Torinese. La colonna di fumo è visibile da grande distanza. Sul posto stanno intervenendo alcune squadre del comando dei vigili del fuoco di Torino, che stanno la x.com