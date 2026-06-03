Factorial Raises $150M Series D Reaches $2.5 Billion Valuation to Become One of the Most Valuable AI Scale-Ups in Europe

Notizia in breve

Factorial ha raccolto 150 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento di serie D, portando la valutazione complessiva a 2,5 miliardi di dollari. La società, specializzata in piattaforme di gestione del personale basate sull'intelligenza artificiale, ha annunciato la chiusura della raccolta senza fornire dettagli sui singoli investitori. La notizia è stata diffusa tramite comunicato ufficiale, senza ulteriori commenti.