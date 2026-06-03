Factorial Raises $150M Series D Reaches $2.5 Billion Valuation to Become One of the Most Valuable AI Scale-Ups in Europe
Factorial ha raccolto 150 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento di serie D, portando la valutazione complessiva a 2,5 miliardi di dollari. La società, specializzata in piattaforme di gestione del personale basate sull'intelligenza artificiale, ha annunciato la chiusura della raccolta senza fornire dettagli sui singoli investitori. La notizia è stata diffusa tramite comunicato ufficiale, senza ulteriori commenti.
COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE BARCELONA, Spain, June 3, 2026 PRNewswire — Factorial, Europe’s leading AI Workforce Operations Platform, today announced the closing of a $150 million Series D funding round at a valuation of $2.5 billion, making it one of the most valuable Spanish and European scale-ups. The round is led by General Catalyst, which is making its first equity investment in Factorial, joined by other investors including Atomico and Four Rivers. Alongside the equity round, General Catalyst is doubling down on its prior investment, committing up to an additional $540 million through its Customer Value Fund, bringing total capital committed to over $700 million, securing Factorial’s growth during the following years. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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