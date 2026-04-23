Pudu Robotics Raises Nearly USD 150 Million Exceeds USD 1.5 Billion Valuation

Pudu Robotics ha annunciato di aver raccolto circa 150 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamenti. La società, specializzata in robotica commerciale, ha raggiunto una valutazione complessiva superiore a 1,5 miliardi di dollari. L’annuncio è stato fatto a Shenzhen, in Cina, il 23 aprile 2026. La notizia arriva dopo che l’azienda ha completato questa fase di raccolta fondi, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sui piani futuri.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SHENZHEN, China, April 23, 2026 PRNewswire — Pudu Robotics, a global leader in commercial service robotics, today announced that it has raised nearly USD 150 million in a new funding round. Following this round, the company’s valuation has exceeded USD 1.5 billion, reflecting the capital market’s strong confidence in Pudu’s technical barriers, commercial scalability, and global leadership. With this latest round, Pudu’s cumulative funding now exceeds USD 300 million. Proceeds from the financing will be strategically deployed to accelerate the development of embodied AI technologies, expand the company’s product portfolio, deepen global market expansion, scale manufacturing capacity, and further strengthen supply chain capabilities.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Pudu Robotics Raises Nearly USD 150 Million, Exceeds USD 1.5 Billion Valuation Notizie correlate Pudu Robotics Announces Strategic Partnership with Gom Schoonhouden B.V. at Interclean Amsterdam 2026, Marking Europe’s First Deployment of the AI-Native PUDU BG1 SeriesCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE AMSTERDAM, April 17, 2026 /PRNewswire/ — Pudu Robotics, a global leader in commercial service robotics,... Usd Pomarance. Attestato benemerenzaPOMARANCE Un traguardo storico che profuma di polvere, sudore e passione, quella vera, che da tre quarti di secolo batte nel cuore della Valdicecina. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Arresto cardiaco fatale negli under 50, in uno studio la caccia ai geni della morte improvvisa; Cataratta, arriva il ‘super laser’ con IA che guida il chirurgo: debutto italiano all’Ircss Negrar; Ciclone addio, ecco la rimonta del bel tempo sull’Italia: il meteo; Usa-Iran, Trump non ha fretta: Tregua non ha scadenza. Pudu Robotics Raises Nearly USD 150 Million, Exceeds USD 1.5 Billion ValuationPudu Robotics, a global leader in commercial service robotics, today announced that it has raised nearly USD 150 million in a new funding round. Following this round, the company's valuation has ... adnkronos.com Pudu Robotics Unveils PUDU BG1 Series: Defining the AI-Native Era of Large-Scale CleaningSHENZHEN, China, March 25, 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, a global intelligent robotics leader, today announced the launch of the PUDU BG1 Series, the world's first AI-native large scrubber-dryer ... finance.yahoo.com