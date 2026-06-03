L'ex manager di Chiara Ferragni ha dichiarato di aver avuto difficoltà a ricevere pagamenti per il lavoro svolto. Ha riferito di aver lasciato l'incarico dopo che le questioni finanziarie non sono state risolte. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi specifici o controversie legali. La discussione si è concentrata sui rapporti lavorativi passati tra l'ex manager e l'influencer.

Intervistato da Selvaggia Lucarelli, Fabio Maria Damato, ex manager di Chiara Ferragni, è tornato a parlare dell'influencer e di alcuni retroscena accaduti anni fa Dopo 3 anni di silenzioFabio Maria Damatoha deciso di raccontare a Selvaggia Lucarelli cos’è successo con Chiara Ferragni, il rapporto conFedeze quando e come ha deciso di fare un passo indietro. Una lunga intervista in cuila giornalista ha cercato di indagare su questo rapporto tanto chiacchierato. Soprattutto per cercare di capire quali colpe abbia l’ex manager nel caso delPandorogate. Fabio Maria Damatoha fatto chiarezza su vari questioni passate e, tra queste, il fatto chea Sanremo Chiara Ferragni, quando è stata co-conduttrice, abbia scritto una lettera a se stessa, tanto contestata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Fabio Maria Damato rompe il silenzio su Chiara Ferragni e il loro rapporto lavorativo

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Fabio Maria DAmato rompe il silenzio la verità su Chiara Ferragni e il Pandoro Gate

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