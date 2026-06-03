Fabio Damato sugli scontri con Fedez | Portò una mia foto al suo personal trainer sospettò del mio essere fisicato

Durante un podcast, un ex manager ha riferito che un cantante portò una sua foto al personal trainer, sospettando che il suo aspetto fisico fosse artificiale. Questa affermazione riguarda i rapporti tra i due e si inserisce nel contesto di uno scontro pubblico tra le parti. Nessun altro dettaglio è stato fornito sul motivo di questa tensione o sulle conseguenze di questa azione.

Ospite di Selvaggia Lucarelli nel podcast Burnout di Vale Tutto, l'ex manager Fabio Maria Damato parla del Pandoro Gate e di Fedez, con cui pare non ci fosse grande feeling: "Mi disse che portò una mia foto al personal trainer per capire come fossi così fisicato in modo naturale". In generale però "lo rispettavo come marito del mio capo, Chiara Ferragni era pazza di lui". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fabio Damato: la favola Ferragni ha chiesto il conto - PARTE 1: prima del Pandoro Gate

Notizie e thread social correlati

Fabio Maria Damato a Lucarelli: “Dimissioni a Chiara Ferragni in auto, poi ci siamo persi. Mai cacciato Fedez a Sanremo”Fabio Maria Damato, ospite nel podcast di Selvaggia Lucarelli, ha rivelato di aver assistito a Chiara Ferragni mentre si dimetteva in auto, poi si...

Al GF Vip i gieffini confusi su Bastian Muller, futuro marito di Ilary Blasi: “È il personal trainer?”Durante la puntata del Grande Fratello Vip di mercoledì 22 aprile, Selvaggia Lucarelli ha fatto alcune domande sul matrimonio di Ilary Blasi,...

Temi più discussi: Fabio Damato, l'ex manager di Chiara Ferragni: La nostra rottura a Sanremo. Il video di scuse con la tuta grigia? Non ero d'accordo; Un giorno in macchina le dissi che mi sarei dimesso, lei rispose solo ok. Fedez? Non fui io a cacciarlo dal camerino. Fabio Damato, ex manager di Ferragni, parla dopo anni; Pandoro gate, Fabio Maria Damato a Selvaggia Lucarelli: Dimissioni a Ferragni in auto; Pandoro Gate, l'ex braccio destro di Chiara Ferragni vuota il sacco: Mi hanno offerto del denaro.

Fabio Damato, ex manager di Chiara Ferragni: Quando avremmo dovuto fare squadra, ci siamo persiL'ex braccio destro dell'influencer ha raccontato per la prima volta i retroscena della vicenda che ha messo a dura prova Chiara Ferragni e i suoi affari ... iodonna.it

Fabio Damato, l'ex manager di Chiara Ferragni: La nostra rottura a Sanremo. Il video di scuse con la tuta grigia? Non ero d'accordoE' stato il braccio destro di Chiara Ferragni, rimasto al suo fianco durante l'ascesa e nel momento più buio del ... msn.com