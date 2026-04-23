Al GF Vip i gieffini confusi su Bastian Muller futuro marito di Ilary Blasi | È il personal trainer?

Durante la puntata del Grande Fratello Vip di mercoledì 22 aprile, Selvaggia Lucarelli ha fatto alcune domande sul matrimonio di Ilary Blasi, attirando l’attenzione dei gieffini presenti. Tra i partecipanti, si sono manifestate alcune perplessità riguardo a Bastian Muller, futuro marito dell’ex conduttrice, con alcuni che hanno chiesto se fosse il personal trainer. La conversazione ha generato confusione tra i concorrenti, senza che venissero chiarite le informazioni corrette.

Durante la puntata del Grande Fratello Vip di mercoledì 22 aprile, c'è un momento in cui Selvaggia Lucarelli stuzzica Ilary Blasi sul matrimonio, che non è passato inosservato tra i gieffini che, però, hanno idee un po' confuse su Bastian Muller. Alcuni di loro, infatti, lo avrebbero scambiato per il personal trainer Cristiano Iovino.🔗 Leggi su Fanpage.it

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