Un giocatore ha affrontato Tallon Griekspoor in quattro set, Stefanos Tsitsipas in altrettanti e ha concluso con cinque set e un super tie-break. La vittoria ha evidenziato le sue capacità nel torneo. Un altro atleta ha commentato che tra lui e un collega di alto livello non ci sono segreti, sottolineando la sua preparazione. La sfida si è svolta senza incidenti significativi, e i risultati sono stati ufficializzati dall'organizzazione del torneo.

Quattro set con Tallon Griekspoor, quattro con Stefanos Tsitsipas, cinque (e super tie-break finale) con Raphael Collignon e cinque con Frances Tiafoe, Dopo quasi 18 ore complessive di gioco Matteo Arnaldi, seguito nelle ultime settimane da Fabio Colangelo, ha raggiunto i quarti di finale del Roland Garros 2026 (nessuno dal 1991 era rimasto così tanto in campo per superare i primi quattro turni di uno Slam), e questa sera affronterà il connazionale Matteo Berrettini in un match che vale l’accesso alla semifinale dell’Open di Francia. Il 25enne ligure, reduce da tanti mesi complicati per via di un fastidioso infortunio al piede che lo aveva... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Fabio Colangelo: “Arnaldi un atleta fuori dal comune. Non ci sono segreti tra lui e Berrettini”

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Intervista con Fabio Colangelo, coach del miracolo Arnaldi

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