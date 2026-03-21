Matteo Berrettini ha vinto contro Alexander Bublik con i punteggi di 6-4, 6-4 nel terzo turno del Miami Open, torneo Masters 1000 negli Stati Uniti. Nella stessa giornata, Cobolli, Darderi e Arnaldi sono stati eliminati, mentre Berrettini ottiene la sua prima vittoria contro un avversario del Top 20 da aprile.

MIAMI (STATI UNITI) - Matteo Berrettini batte il kazako Alexander Bublik (6-4, 6-4) al Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione, e si regala la prima vittoria contro un Top 20 da aprile ad oggi. Un successo importante anche per poter difendere al meglio i quarti di finale raggiunti lo scorso anno in Florida. Adesso, per raggiungere gli ottavi di finale, dovrà superare l'ostacolo rappresentato dal monegasco Valentin Vacherot (n.25). "Conosco il mio valore in campo. So che tipo di giocatore sono. Ho solo bisogno di partite" le parole dell'azzurro. Si fermano al secondo turno Flavio Cobolli e Luciano Darderi, dopo il bye al primo turno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Berrettini al 3° turno a Miami, fuori Cobolli, Darderi e Arnaldi

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NELLA NOTTE AVANZA SOLO SOLO MATTEO Berrettini stende Bublik (6-4, 6-4) e vola al 3° turno. Flavio Cobolli cade contro Collignon (7-5, 6-3) Luciano Darderi si arrende alla distanza contro Landaluce (6-3, 6-7, 6-4) Matteo Arnaldi ko contro Sh facebook

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