Due giocatori italiani sono usciti dai primi 100 posti del ranking ATP e hanno raggiunto i quarti di finale di un torneo del Grande Slam, un evento che non si verificava da 35 anni. La giornata ha visto tre rappresentanti italiani avanzare agli ottavi di finale di Roland Garros, un risultato senza precedenti nella storia del tennis nazionale. La loro presenza tra i migliori otto del torneo ha attirato l’attenzione sullo stato attuale del tennis italiano.

La giornata di ieri è stata magica per il tennis italiano, che è riuscito a portare tre suoi rappresentanti nei quarti di finale del Roland Garros, un fatto mai accaduto prima nella storia. Un risultato semplicemente sensazionale e che aumenta di caratura, visto che tra i tre protagonisti non figurano Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, attualmente il numero uno e due d’Italia. Prima Flavio Cobolli, poi Matteo Berrettini ed infine a notte inoltrata anche Matteo Arnaldi. Se Flavio Cobolli affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime, s aranno invece proprio i due Matteo a trovarsi uno di fronte all’altro in un match che si può assolutamente dire come impronosticabile ad inizio torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Berrettini-Arnaldi, un quarto di finale tra due giocatori fuori dai 100: non accadeva da 35 anni!

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È game over. È il primo quarto di finale in uno Slam. È derby con Berrettini. È una maratona di cinque ore e mezza. È la gloria. È l’una di notte passata. È godimento totale. MATTEO ARNALDI #RolandGarros #Arnaldi x.com

Il vincitore del quarto di finale del torneo Berrettini-Arnaldi RG sarà un italiano di nome Matteo, classificato tra la 104ª e la 105ª posizione, che ha sconfitto Novak Djokovic nella prima metà del 2025. reddit

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