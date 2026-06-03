Il Gran Premio di Monte Carlo è iniziato, aprendo il mondiale di Formula 1 in Europa. L’evento, noto per essere il più glamour della stagione 2026, si svolge con programmi e orari trasmessi in TV. La gara si disputa sulle strade del circuito cittadino, con favoriti che si contendono il podio. La corsa rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, attirando l’attenzione di appassionati e spettatori di tutto il mondo.

Il mondiale di Formula 1 sbarca in Europa per il Gran Premio di Monaco, l’appuntamento più glamour della stagione 2026. Sulle strade del Principato la Ferrari cerca il primo successo dell’anno, favorita dal tracciato cittadino. Ferrari favorita? Il motore non sarà un problema. La Scuderia di Maranello sembrerebbe essere la vettura da battere su un circuito dove il motore conta meno e la SF-26 può brillare senza pagare dazio nei rettilinei. Oltre alle caratteristiche della macchina, che in questi primi appuntamenti ha dimostrato di avere forse la migliore aerodinamica, c’è anche lo spauracchio Charles Leclerc. Il padrone di casa, sempre fenomenale ma sfortunato tra le stradine di Monaco, ha però vinto nel 2024, mentre nel 2025 si è imposto Lando Norris. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - F1, via al Gran Premio di Monte Carlo: favoriti, programmazione e orari in tv

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1936 CaracciolaGrand Prix at Monaco for eighth time

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