Al Mugello si corre il Gran Premio d’Italia di MotoGP 2026, primo evento della stagione. La gara si svolge domenica, con orari TV completi su Sky, NOW e TV8. La sessione di qualifiche si tiene sabato. La gara si disputa sulla pista toscana, con i piloti pronti a sfidarsi su 23 giri. La copertura televisiva include prove libere, qualifiche e la gara finale, trasmesse in diretta.

Il Motomondiale arriva al Mugello per il Gran Premio d’Italia 2026, primo appuntamento tricolore della stagione. Dal 28 al 31 maggio in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, NOW e TV8 qualifiche, Sprint Race e gare di MotoGP, Moto2 e Moto3. La MotoGP torna in Italia per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Dal 28 al 31 maggio il circus approda all’Autodromo Internazionale del Mugello per il Gran Premio d’Italia MotoGP. Il weekend sarà trasmesso integralmente su Sky, in streaming su NOW e con alcuni appuntamenti disponibili anche su TV8. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - MotoGP, al Mugello il Gran Premio d’Italia 2026: orari TV completi su Sky, NOW e TV8

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