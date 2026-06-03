È stato approvato un giorno in più di test invernali per i motori di Formula 1 del 2027. La questione principale riguarda il rapporto 6040 tra motore termico ed elettrico, che blocca i costruttori nel processo di sviluppo. La decisione finale dipende da chi ha il voto decisivo nel processo decisionale, ma non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sui criteri di voto.

Perché il rapporto 6040 tra termico ed elettrico blocca i costruttori?. Chi detiene il voto decisivo per sbloccare lo stallo dei motori?. Come influirà il nuovo regolamento sulla progettazione dei telai?. Quali rischi segnala Honda riguardo l'affidabilità dei nuovi componenti?.? In Breve Proposta ripartizione motore termico ed elettrico al 6040 per il 2027.. Honda e Audi temono impatti economici e problemi di affidabilità hardware.. Test invernali 2027 estesi a quattro giorni totali, probabilmente in Bahrain.. Restrizioni sui test TPC per limitare raccolta dati tecnici nei circuiti GP.. La Commissione F1 non trova l’accordo sulle motori per il 2027: approvati test invernali extra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1, stallo sui motori 2027: ok un giorno extra di test invernali

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