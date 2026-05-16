Il mondo della Formula 1 si prepara a introdurre motori più efficienti a partire dal 2027, ma questa mossa ha già suscitato preoccupazioni tra le scuderie minori. Un rappresentante ha espresso dubbi sulla possibilità che i nuovi motori possano compromettere la stabilità dei team meno grandi, mentre il nuovo rapporto di distribuzione dei ricavi, 60 a 40, solleva interrogativi sulla sopravvivenza di alcune squadre. La decisione della FIA ha anche messo in discussione il progetto di ingresso di Audi nel campionato.

? Punti chiave Come influirà il nuovo rapporto 60:40 sulla stabilità dei piccoli team?. Perché la decisione della FIA mette in crisi l'ingresso di Audi?. Quali costi extra dovranno affrontare le scuderie per adeguare i telai?. Come cambierà il bilancio delle squadre minori con i nuovi motori?.? In Breve Nuovo rapporto potenza termica ed elettrica fissato al 60:40 per il 2027.. Audi basava la strategia d'ingresso sul precedente equilibrio elettrico e termico paritario.. David Coulthard sottolinea la maggiore riciclabilità dei componenti meccanici rispetto alle batterie.. Costi di sviluppo per Mercedes e Ferrari raggiungono potenzialmente cifre nell'ordine dei miliardi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1, Schiff: nuovi motori 2027 rischiano di colpire le scuderie minori

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