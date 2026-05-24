Verstappen ha annunciato che lascerà la Formula 1 se i motori non cambieranno per il 2027. I costruttori si oppongono al nuovo rapporto 60-40 tra motori e team. Due piloti si sono alleati contro la FIA, opponendosi alla proposta. La questione riguarda le modifiche tecniche e la distribuzione dei profitti. La decisione sulla revisione dei motori e sui rapporti di potere nel campionato resta in sospeso.

? Punti chiave Perché i costruttori si oppongono al nuovo rapporto 60-40 tra i motori?. Chi sono i due piloti che hanno unito le forze contro la FIA?. Come può la sicurezza diventare l'arma per sbloccare lo stallo tecnico?. Quali sono le conseguenze economiche se il cambiamento viene posticipato al 2028?.? In Breve Proposta tecnica prevede rapporto potenza termica ed elettrica al 60-40.. Carlos Sainz e Red Bull spingono insieme per modifiche entro il 2027.. Alcuni costruttori propongono di posticipare i nuovi regolamenti al 2028.. La FIA valuta l'aumento del flusso di carburante per i motori termici.. Max Verstappen minaccia di abbandonare la Formula 1 se le nuove regole sui motori per il 2027 non verranno drasticamente modificate dalla FIA. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verstappen: “Addio F1” se non cambiano i motori per il 2027

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