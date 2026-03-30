La nuova stagione di Formula 1 ha suscitato numerose discussioni tra appassionati e addetti ai lavori, tra regolamenti aggiornati e questioni di sicurezza. La competizione è iniziata con la Mercedes in testa, mentre le altre scuderie cercano di adattarsi ai cambiamenti. Uno dei temi più dibattuti riguarda i duelli tra Hamilton e Leclerc, con il commento di un dirigente che ha affermato che le sfide tra i piloti sono accettabili finché le vetture arrivano al traguardo.

La nuova F1 fa discutere e non poco. Fra regolamenti, sicurezza e un Mondiale che è partito con il dominio Mercedes e molta incertezza alle spalle tutti hanno il loro bel da fare per archiviare ogni singolo fine settimana. Nelle prime battute di questo 2026, la Ferrari si sta dimostrando come la forza numero 2 del circus, ne è testimonianza il secondo posto nella classifica costruttori (90 punti complessivi, dietro ai 135 della Mercedes. Nei tre appuntamenti andati in scena, non sono mai mancati i duelli – a proposito di “Rossa” – fra Lewis Hamilton e Charles Leclerc: testa a testa interni che hanno esaltato il pubblico e fatto correre qualche brivido lungo la schiena di Frederic Vasseur. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Duelli Hamilton-Leclerc? Finché portano le macchine al traguardo…”

Contenuti utili per approfondire Frederic Vasseur

Frederic Vasseur ammette: “Queste nuove macchine non si adattano allo stile di guida di Leclerc, ma ci sta lavorando”Il cambiamento tecnico in atto in F1 non è soltanto una questione di numeri o regolamenti: sta ridefinendo in profondità il modo stesso di guidare.

L’analisi di Frederic Vasseur: “Mercedes è stata più veloce di noi, non ci sono problemi tra Hamilton e Leclerc”La Ferrari lascia Shanghai con sensazioni simili a quelle maturate una settimana prima a Melbourne.