Un edificio abbandonato da circa vent’anni, l’ex Politeama Astra, è stato nuovamente danneggiato da vandali. Durante la notte, un pannello antitumulo, installato anni fa, è stato rotto, permettendo l’ingresso nell’edificio. La struttura, già in condizioni di degrado, presenta rischi legati alla presenza di amianto. Non risultano segnalazioni di feriti o incidenti, ma la situazione solleva preoccupazioni per la sicurezza e il rischio di esposizione ai materiali pericolosi.

L’ex complesso Astra Politeama è finito ancora una volta nel mirino dei vandali. Nottetempo, un pannello installato anni fa per proteggere la struttura è stato spaccato, consentendo l’accesso a un edificio che versa in stato di totale abbandono da ormai un ventennio. La segnalazione arriva dai residenti di via Mura Orientali e via San Martino, esasperati da continui atti vandalici e da un degrado che sembra non avere fine. Quello che doveva trasformarsi in un moderno complesso residenziale a opera della ‘Politeama srl’ – progetto naufragato oltre dieci anni fa – è oggi un "mostro" urbano a ridosso del centro storico, senza alcuna prospettiva futura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ex Politeama Astra in abbandono e adesso torna a fare paura l’amianto

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