Liberiamoci dalla paura di essere giudicati! al Politeama torna lo spettacolo Cosa non si può dire

Al Politeama è in programma lo spettacolo “Cosa non si può dire”, che affronta il tema delle parole considerate tabù e delle paure legate al giudizio degli altri. L’evento si propone di esplorare le limitazioni nel dire ciò che si pensa, spesso imposte dai pregiudizi sociali, e di stimolare una riflessione sulla libertà di espressione. La rappresentazione si concentra sul mettere in discussione le barriere che ci impediscono di parlare liberamente.

Liberiamoci da. quel che non si può dire, o meglio che non diciamo per paura del giudizio degli altri (e dei pregiudizi). Otto attori, quaranta ballerine e un intero coro lo ribadiranno cantando, ballando e recitando. Dopo il successo di novembre al Municipale, lo spettacolo di teatro-verità.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate “Rumori fuori scena”: lo spettacolo dei record torna al Politeama Genovese con The Kitchen CompanyDa martedì 7 a giovedì 9 aprile The Kitchen Company torna al Politeama Genovese con “Rumori fuori scena”, una commedia scritta da Michael Frayn e... Mondiali 2026, l’Iran si ritira: l’Italia può essere ripescata? Cosa dice il regolamento FIFA e quale può essere lo scenario oraNico Gonzalez torna alla Juventus? La posizione di Spalletti è chiara, ma l’argentino ha questa idea sul futuro. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Liberiamoci dal fascismo -; Sul palco oltre i pregiudizi, torna lo spettacolo Cosa non si può dire. Liberiamoci dalla paura di essere giudicati!, al Politeama torna lo spettacolo Cosa non si può direLiberiamoci da… quel che non si può dire, o meglio che non diciamo per paura del giudizio degli altri (e dei pregiudizi). Otto attori, quaranta ballerine e un intero coro lo ribadiranno cantando, ball ... ilpiacenza.it