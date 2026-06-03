Ex Ilva | i sindacati chiedono a Decaro un incontro per il rischio sociale
I sindacati hanno chiesto un incontro al sindaco per discutere del rischio sociale legato all’ex Ilva. Hanno evidenziato la mancanza di risorse finanziarie necessarie per garantire la sicurezza degli impianti. Inoltre, si sono concentrati sull’impatto del bando di vendita internazionale sulla continuità occupazionale, sottolineando l’incertezza per i lavoratori. La richiesta mira a ottenere chiarimenti e soluzioni concrete.
Quali risorse finanziarie mancano per garantire la sicurezza degli impianti?. Come influirà il bando di vendita internazionale sulla continuità occupazionale?. Chi deve attivare il tavolo interistituzionale per evitare i licenziamenti?. Perché il dialogo presso Palazzo Chigi è fermo dal 5 marzo?.? In Breve Fim, Fiom, Uilm e Usb chiedono incontro urgente a Decaro.. Tavolo permanente presso Palazzo Chigi fermo dal 5 marzo scorso.. Rischio licenziamenti collettivi e cassa integrazione nel sistema appalti.. Necessità di piano di decarbonizzazione per la sopravvivenza industriale pugliese.. Le sigle sindacali chiedono un incontro urgente a Decaro per evitare una crisi sociale nell’ex Ilva. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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