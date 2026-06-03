Ex Ilva | i sindacati chiedono a Decaro un incontro per il rischio sociale

Notizia in breve

I sindacati hanno chiesto un incontro al sindaco per discutere del rischio sociale legato all’ex Ilva. Hanno evidenziato la mancanza di risorse finanziarie necessarie per garantire la sicurezza degli impianti. Inoltre, si sono concentrati sull’impatto del bando di vendita internazionale sulla continuità occupazionale, sottolineando l’incertezza per i lavoratori. La richiesta mira a ottenere chiarimenti e soluzioni concrete.