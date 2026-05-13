Savona crisi Tpl | i sindacati chiedono un incontro urgente

I sindacati del settore trasporti hanno richiesto con urgenza un incontro con le autorità locali a causa della crisi nel trasporto pubblico. La carenza di autisti sta causando riduzioni e disservizi nelle corse quotidiane. I rappresentanti sindacali chiedono tre interventi principali: l’assunzione di nuovo personale, il miglioramento delle condizioni di lavoro e un aumento delle retribuzioni. La situazione mette a rischio la regolarità dei servizi per gli utenti della città.

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? Punti chiave Come influenzerà la carenza di autisti i tuoi spostamenti quotidiani?. Quali sono le tre richieste specifiche avanzate dai sindacati?. Perché il rinnovo dei bus è bloccato nonostante l'usura?. Chi deve intervenire per evitare il collasso del servizio?.? In Breve Sindacati FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT, FAISA-CISAL, SIAL-COBAS, UGL-FNA e RSU chiedono incontro.. Carenza autisti e mezzi usurati impattano direttamente su famiglie e pendolari di Savona.. Procedure di raffreddamento attivate per gestire turni, rinnovo bus e sistemi di pagamento.. Eccessivo ricorso allo straordinario e negazione ferie colpiscono i lavoratori del trasporto pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Savona, crisi Tpl: i sindacati chiedono un incontro urgente ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Crisi in Atm: sindacati chiedono a Mattei un incontro urgente? Punti chiave Quali interferenze esterne stanno minacciando la serenità dei lavoratori Atm? Come influirà lo sciopro dell'8 giugno sulla mobilità... Crisi Hoepli, i sindacati chiedono un “incontro urgente” con il sindaco Sala"Un incontro urgente" sulla crisi della Hoepli, con il sindaco Beppe Sala e l’assessora al lavoro Alessia Cappello. Argomenti più discussi: Crisi Amt e nuova legge sul Tpl, colpo di scena in Regione: tutti d’accordo. Il monito di Bucci: No ai privati; Salvataggio Amt, dalla Regione ok unanime allo stanziamento di 40 milioni: nel Ddl anche fondi per gli esodi e comitato di sorveglianza. Savona, già 1.200 multe in 15 giorni. I dati della task force di Tpl contro i furbettiSavona – La task force degli ausiliari del traffico, messi in campo da Tpl Linea per controllare i furbetti della sosta, ha colpito nel segno. In due settimane di attività sono stati effettuati, ... ilsecoloxix.it Savona, sciopero dei bus riuscito. I sindacati: Adesione al 90 per centoSciopero riuscito: nel Savonese quasi tutti gli autisti hanno incrociato le braccia. Adesione al 90 per cento, dicono i sindacati. Astensione dal lavoro alta, conferma l'azienda Tpl Linea. Una ... rainews.it