I sindacati di Atm hanno chiesto un incontro urgente con il direttore generale per discutere delle tensioni interne e delle interferenze esterne che coinvolgono i lavoratori. La richiesta arriva in un momento di crescente preoccupazione per le condizioni dei dipendenti e per l'eventuale impatto dello sciopero programmato per l’8 giugno sulla rete di trasporto pubblico cittadina. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità e delle parti coinvolte.

? Punti chiave Quali interferenze esterne stanno minacciando la serenità dei lavoratori Atm?. Come influirà lo sciopro dell'8 giugno sulla mobilità della città?. Perché il dialogo tra sindacati e management è arrivato allo stallo?. Cosa deve fare il commissario Mattei per sbloccare la crisi aziendale?.? In Breve Nuovo sciopro di 8 ore programmato per l'8 giugno prossimo.. Sigle coinvolte Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa Trasporti.. Prime proteste per criticità aziendali avvenute lo scorso 5 maggio.. Rischio disservizi alla mobilità cittadina per l'interruzione del servizio Atm..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi in Atm: sindacati chiedono a Mattei un incontro urgente

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