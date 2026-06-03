Ex Crb la battaglia non si ferma Residenti contro l’archiviazione
L’associazione ‘Viviamo Bologna’ ha depositato un’opposizione all’archiviazione del caso ex Cierrebi, presentata dal pm Marco Imperato. La battaglia legale continua nonostante la richiesta di chiusura delle indagini. La decisione di opporsi è stata presa dall’associazione, rappresentata dall’avvocato Gabriele Bordoni. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in corso e non si sono ancora definiti i passaggi successivi.
Caso ex Cierrebi, depositata l’opposizione all’archiviazione. Non si ferma la battaglia dell’associazione ‘Viviamo Bologna’, guidata da Vincenzo Donati, che tramite l’avvocato Gabriele Bordoni ora si oppone alla richiesta di archiviazione del pm Marco Imperato. Non possono esserci dubbi - questo il cuore dell’atto, appena depositato - "circa la configurabilità del reato di interruzione di pubblico servizio causata dalla prolungata inattività" del centro sportivo Cierrebi di via Marzabotto, "almeno per quanto concerne la sua dimensione pubblica, seguita dalla sue distruzione (peraltro onerosa); parimenti, destinarla ad iniziativa privata, conservandone all’uso pubblico una formalità non verificata nella sua praticabilità né generale ma di categoria, stabilizza quella interruzione, rendendola stabile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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