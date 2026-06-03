Ex Crb la battaglia non si ferma Residenti contro l’archiviazione

Notizia in breve

L’associazione ‘Viviamo Bologna’ ha depositato un’opposizione all’archiviazione del caso ex Cierrebi, presentata dal pm Marco Imperato. La battaglia legale continua nonostante la richiesta di chiusura delle indagini. La decisione di opporsi è stata presa dall’associazione, rappresentata dall’avvocato Gabriele Bordoni. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario in corso e non si sono ancora definiti i passaggi successivi.