La madre di Greta Spreafico ha chiesto che non venga archiviato il procedimento. Ha dichiarato che sua figlia non si sarebbe mai tolta la vita e che qualcuno l’ha manipolata. La donna ha espresso preoccupazione e ha sottolineato che Greta non avrebbe agito da sola. La vicenda si svolge a Erba, in provincia di Como, e riguarda le indagini sulla morte della ragazza.

Erba (Como), 17 marzo 2026 – “Non dormo più. Greta non si sarebbe mai fatta del male, qualcuno l’ha manipolata. L’ex fidanzato? Ha detto solo balle”. La mamma di Greta Spreafico, la rocker 53enne originaria di Erba e scomparsa il 4 giugno 2022, parla a Storia Italiane (la puntata è visibile su RaiPlay ): “Non sono capace di mettere via questa storia qua. Non dormo mai, giro tutta la notte e penso a dove sarà Greta e a cosa le hanno fatto. Non è bello”. L’udienza contro l’archiviazione. Rosa Maria ha parlato ai microfoni di Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, nel giorno dell’udienza contro l'archiviazione del caso della donna scomparsa nel giugno del 2022 da Porto Tolle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La mamma di Greta Spreafico contro l’archiviazione: “Non si sarebbe mai fatta del male”

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MattinaRai1. . A #StorieItaliane gli aggiornamenti sulla scomparsa di Greta Spreafico, scomparsa da Porto Tolle quasi 4 anni fa. Sono ancora tanti gli interrogativi che ruotano intorno alla vicenda. Oggi la mamma di Greta torna a parlare per la prima volta dopo - facebook.com facebook