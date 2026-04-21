La cantante ha annunciato la sospensione delle attività promozionali del suo ultimo album, Disicanto, a causa di problemi di salute legati a un’emicrania persistente. La decisione è stata comunicata ai fan, che dovranno attendere ulteriori aggiornamenti prima di poter tornare a seguire le iniziative legate al progetto musicale. La cantante ha spiegato che la sua condizione richiede un periodo di riposo.

La cantautrice Madame ha dovuto sospendere le attività promozionali legate al suo ultimo lavoro discografico, Disicanto, a causa di persistenti problemi di salute. L’artista ha comunicato ai propri sostenitori la necessità di posticipare gli incontri previsti sul territorio nazionale, che si terranno ora nel corso del mese di maggio. L’impatto invalidante della patologia sulla carriera dell’artista. Il lancio del nuovo disco e del brano realizzato insieme a Marracash, intitolato Volevo capire, ha subito un rallentamento forzato. Madame ha spiegato attraverso un messaggio rivolto ai fan che soffre da diverso tempo di attacchi continui di emicrania con aura.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madame ferma tutto: la battaglia contro l’emicrania rimanda i fan

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