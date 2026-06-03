A Casal di Principe, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni per detenzione di arma clandestina. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che si verificassero incidenti più gravi in una caffetteria della zona. L’uomo è stato condotto in caserma, dove si stanno svolgendo le verifiche sul possesso dell’arma. Non si registrano altre persone coinvolte o ferite.

Eseguito un arresto per detenzione di arma clandestina e ricettazione a Casal di Principe (Caserta), dove un uomo armato è stato bloccato in una caffetteria del centro cittadino nella serata del 2 giugno. L’azione tempestiva dei militari ha permesso di scongiurare conseguenze più gravi, dopo che una segnalazione aveva indicato la presenza dell’individuo armato all’interno dell’esercizio pubblico. L’uomo, un 40enne di origini albanesi domiciliato nel Casertano, è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. Intervento dei Carabinieri dopo la segnalazione di un uomo armato Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’allarme è scattato intorno alle 19. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Evitata possibile tragedia in una caffetteria a Casal di Principe, 40enne armato arrestato

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