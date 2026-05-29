A Casal di Principe, i Carabinieri hanno inseguito un'auto con a bordo un 25enne, che ha tentato di scappare. Durante il tentativo di fuga, il conducente ha aggredito i militari. L'uomo è stato fermato e arrestato.

Casal di Principe, inseguimento dei Carabinieri: 25enne arrestato dopo la fuga in auto e l’aggressione ai militari. A Casal di Principe (Caserta) un 25enne è stato arrestato dai Carabinieri dopo un inseguimento ad alta velocità nelle strade cittadine. I militari, impegnati in un servizio perlustrativo notturno, hanno intimato l’alt a un’auto che procedeva lungo le vie del centro abitato. Alla guida il 25enne, del luogo e già noto alle forze dell’ordine, che invece di fermarsi al controllo ha improvvisamente accelerato tentando di sottrarsi all’identificazione. Ne è nato un inseguimento che si è sviluppato per diversi minuti lungo alcune arterie cittadine, con l’auto lanciata ad alta velocità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Caserta: inseguimento in strade Casal di Principe, arrestato 25enne

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