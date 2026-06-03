Un uomo di 40 anni è stato arrestato dopo aver minacciato con una pistola in una caffetteria. I carabinieri sono intervenuti rapidamente, bloccando il soggetto prima che potesse agire ulteriormente. La pistola è stata sequestrata. Nessuno è rimasto ferito. L’arrestato è stato portato in caserma. La vicenda si è svolta nel corso di un controllo di routine nel centro cittadino.

40enne armato in un bar, viene bloccato dai carabinieri. Un intervento rapido e coordinato dei Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe ha consentito di evitare possibili conseguenze ben più gravi nella serata di ieri, 2 giugno, quando una segnalazione giunta alla Centrale Operativa ha indicato la presenza di un uomo armato all'interno di un'attività commerciale del centro cittadino. L'allarme è scattato intorno alle 19.35, quando una persona avrebbe brandendo una pistola all'interno di una caffetteria situata in una zona particolarmente frequentata del comune dell'agro aversano. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casal di Principe, brandisce pistola in una caffetteria: arrestato 40enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pistola rubata a Varcaturo e ritrovata in un’abitazione di Casal di Principe: arrestato 37enneI Carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare a Casal di Principe, che ha portato all’arresto di un uomo di 37 anni, già noto alle...

Caserta: inseguimento in strade Casal di Principe, arrestato 25enneA Casal di Principe, i Carabinieri hanno inseguito un'auto con a bordo un 25enne, che ha tentato di scappare.