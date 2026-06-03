Casal di Principe brandisce pistola in una caffetteria | arrestato 40enne

Da teleclubitalia.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 40 anni è stato arrestato dopo aver minacciato con una pistola in una caffetteria. I carabinieri sono intervenuti rapidamente, bloccando il soggetto prima che potesse agire ulteriormente. La pistola è stata sequestrata. Nessuno è rimasto ferito. L’arrestato è stato portato in caserma. La vicenda si è svolta nel corso di un controllo di routine nel centro cittadino.

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40enne armato in un bar, viene bloccato dai carabinieri. Un intervento rapido e coordinato dei Carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe ha consentito di evitare possibili conseguenze ben più gravi nella serata di ieri, 2 giugno, quando una segnalazione giunta alla Centrale Operativa ha indicato la presenza di un uomo armato all'interno di un'attività commerciale del centro cittadino. L'allarme è scattato intorno alle 19.35, quando una persona avrebbe brandendo una pistola all'interno di una caffetteria situata in una zona particolarmente frequentata del comune dell'agro aversano. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

casal di principe brandisce pistola in una caffetteria arrestato 40enne
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