Eurospar in via Malpasso fissata l’inaugurazione Il supermercato sarà operativo da fine giugno
Il nuovo Eurospar in via Malpasso aprirà il 30 giugno alle 8. L'inaugurazione è fissata per quella data, con il supermercato che sarà operativo da fine mese. La struttura, recentemente completata, sarà aperta al pubblico in quella data.
Manca sempre meno all’attesa apertura del nuovo Eurospar a San Giovanni. Il modernissimo supermercato alzerà per la prima volta le proprie saracinesche il prossimo 30 giugno, alle 08.30, in via Malpasso, collocandosi strategicamente proprio all’ingresso del polo produttivo del comune. Si tratta di un’importante opera di rigenerazione urbana che, oltre a consegnare alla cittadinanza un punto vendita completamente nuovo di zecca, ha portato in dote una profonda riqualificazione della zona. L’intervento ha infatti previsto la realizzazione di un’area verde curata, di passaggi pedonali sicuri e di ampi parcheggi, con oneri interamente a carico della proprietà della struttura commerciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Parliament debates urgent measures to boost EU competitiveness and reduce cost of living
Notizie e thread social correlati
Inaugurato oggi il supermercato Eurospar nel nuovo polo commerciale di NonantolaOggi è stato aperto ufficialmente il supermercato Eurospar nel nuovo centro commerciale di Nonantola, situato in via Fondo Consolata 3.
Nuovo supermercato Eurospar a Nonantola, valorizza le eccellenze locali con fornitori del postoA Nonantola è stato inaugurato questa mattina un nuovo supermercato Eurospar gestito da Despar Nord, situato in via Fondo Consolata 3.
Argomenti più discussi: Eurospar in via Malpasso, fissata l’inaugurazione. Il supermercato sarà operativo da fine giugno; Supermercati, doppia apertura in provincia: da giugno nuovi punti vendita a Rimini Sud e San Giovanni.
Eurospar in via Malpasso, fissata l’inaugurazione. Il supermercato sarà operativo da fine giugnoManca sempre meno all’attesa apertura del nuovo Eurospar a San Giovanni. Il modernissimo supermercato alzerà per la prima volta ... ilrestodelcarlino.it
Nella zona artigianale è in arrivo un EurosparSarà un Eurospar il nuovo supermercato destinato a sorgere nei prossimi mesi nella zona artigianale di San Giovanni, tra via dei Castagni, via Malpasso e via dei Salici. Si tratta di un punto vendita ... ilrestodelcarlino.it