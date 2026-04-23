Nuovo supermercato Eurospar a Nonantola valorizza le eccellenze locali con fornitori del posto
A Nonantola è stato inaugurato questa mattina un nuovo supermercato Eurospar gestito da Despar Nord, situato in via Fondo Consolata 3. L'apertura ha portato un aumento delle opportunità di acquisto per i residenti, con una particolare attenzione alle forniture provenienti da produttori locali. L'inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti del gruppo e alcuni rappresentanti della comunità.
Nonantola (Modena), 23 aprile 2026 – Aria di festa questa mattina a Nonantola, nel modenese, dove “ Despar Nord ” ha inaugurato il nuovo supermercato Eurospar in via Fondo Consolata 3. Il taglio del nastro, al quale è seguito un momento di festa che ha coinvolto tanti cittadini, si è svolto con la presenza della sindaca di Nonantola Tiziana Baccolini. A fare gli onori di casa ci hanno pensato il direttore regionale per l’Emilia-Romagna Alessandro Urban e il Capo Area Emilia-Romagna canale “Despar” ed “Eurospar” di “Despar Nord” Alessandro Arduini. Il nuovo punto di vendita ha ricevuto la benedizione di Don Alberto Zironi, della vicina parrocchia San Michele Arcangelo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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