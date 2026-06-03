Europei di scherma 2026 | i 25 azzurri convocati per Antony

Notizia in breve

L’Italia ha convocato 25 atleti per gli Europei di scherma 2026, che si terranno dal 16 al 21 giugno ad Antony, in Francia. Questa selezione rappresenta l’inizio del percorso ufficiale verso la competizione continentale. La lista dei convocati è stata comunicata dai tecnici, che hanno scelto i componenti della squadra italiana per questa manifestazione. La partecipazione è stata confermata con l’obiettivo di prepararsi alle gare in programma.