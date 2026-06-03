Europei di scherma 2026 | i 25 azzurri convocati per Antony
L’Italia ha convocato 25 atleti per gli Europei di scherma 2026, che si terranno dal 16 al 21 giugno ad Antony, in Francia. Questa selezione rappresenta l’inizio del percorso ufficiale verso la competizione continentale. La lista dei convocati è stata comunicata dai tecnici, che hanno scelto i componenti della squadra italiana per questa manifestazione. La partecipazione è stata confermata con l’obiettivo di prepararsi alle gare in programma.
L’Italia inizia ufficialmente il cammino verso gli Europei di scherma 2026, in programma dal 16 al 21 giugno ad Antony in Francia, con le convocazioni definitive di 25 atleti da parte dei tecnici. Nel fioretto femminile spicca l’esclusione di Alice Volpi. La campionessa degli Assoluti di Roma non rientra tra le titolari e resta come riserva. In Francia ci sono Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino, preferite per il miglior piazzamento nel ranking mondiale. In campo maschile il fioretto schiera Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini, con Giulio Lombardi riserva. La sciabola maschile perde Luca Curatoli, vittima di un infortunio al tendine rotuleo ai Campionati Italiani. 🔗 Leggi su Sportface.it
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