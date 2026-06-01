Europei di Scherma 2026 tutti gli Azzurri convocati | obiettivo medaglie
Durante i Campionati Italiani Frecciarossa a Roma, il Consiglio federale ha annunciato la squadra italiana per gli Europei di scherma 2026, che si terranno ad Antony, in Francia, dal 16 al 21 giugno. La delegazione include tutti gli atleti convocati, con l’obiettivo di conquistare medaglie. La composizione ufficiale della squadra è stata comunicata in questa occasione.
Roma – È stata ufficializzata dal Consiglio federale, riunitosi durante i Campionati Italiani Frecciarossa a Roma, la delegazione azzurra per gli Europei Assoluti 2026 in programma ad Antony, in Francia, dal 16 al 21 giugno. I Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Andrea Terenzio e Andrea Aquili per la sciabola (rispettivamente maschile e femminile), Diego Confalonieri e Dario Chiadò per la spada (uomini e donne) hanno convocato complessivamente 25 atleti azzurri che prenderanno parte alle 12 gare continentali (sei individuali nei primi tre giorni e altrettante a squadre nella seconda metà della kermesse). I fiorettisti prescelti... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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