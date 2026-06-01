Europei di Scherma 2026 tutti gli Azzurri convocati | obiettivo medaglie

Roma – È stata ufficializzata dal Consiglio federale, riunitosi durante i Campionati Italiani Frecciarossa a Roma, la delegazione azzurra per gli Europei Assoluti 2026 in programma ad Antony, in Francia, dal 16 al 21 giugno. I Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Andrea Terenzio e Andrea Aquili per la sciabola (rispettivamente maschile e femminile), Diego Confalonieri e Dario Chiadò per la spada (uomini e donne) hanno convocato complessivamente 25 atleti azzurri che prenderanno parte alle 12 gare continentali (sei individuali nei primi tre giorni e altrettante a squadre nella seconda metà della kermesse). I fiorettisti prescelti... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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MATTEO RIZZO stellare, l'Italia conquista la medaglia di bronzo nel team event |

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