Campionati Europei Assoluti Antony 2026 i 25 azzurri convocati per la kermesse continentale in programma in Francia dal 16 al 21 giugno
Sono stati annunciati 25 atleti italiani convocati per gli Europei Assoluti 2026 in Francia, dal 16 al 21 giugno. La decisione è stata presa ieri dal Consiglio federale durante i Campionati Italiani Frecciarossa a Roma. La delegazione parteciperà alla competizione che si svolgerà ad Antony, con la formazione ufficiale confermata durante l'incontro tra le autorità sportive.
È stata ufficializzata dal Consiglio federale, riunitosi ieri durante i Campionati Italiani Frecciarossa in corso a Roma, la delegazione azzurra per gli Europei Assoluti 2026 in programma ad Antony, in Francia, dal 16 al 21 giugno. I Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Andrea Terenzio e Andrea Aquili per la sciabola (rispettivamente maschile e femminile), Diego Confalonieri e Dario Chiadò per la spada (uomini e donne) hanno convocato complessivamente 25 atleti azzurri che prenderanno parte alle 12 gare continentali (sei individuali nei primi tre giorni e altrettante a squadre nella seconda metà della kermesse). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
Campionati Italiani Assoluti Indoor 2026 | 60m Hs F | Alessia Succo sfida le Senior | Doppio Record
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