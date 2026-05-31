È stata ufficializzata dal Consiglio federale, riunitosi ieri durante i Campionati Italiani Frecciarossa in corso a Roma, la delegazione azzurra per gli Europei Assoluti 2026 in programma ad Antony, in Francia, dal 16 al 21 giugno. I Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Andrea Terenzio e Andrea Aquili per la sciabola (rispettivamente maschile e femminile), Diego Confalonieri e Dario Chiadò per la spada (uomini e donne) hanno convocato complessivamente 25 atleti azzurri che prenderanno parte alle 12 gare continentali (sei individuali nei primi tre giorni e altrettante a squadre nella seconda metà della kermesse). Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Campionati Europei Assoluti “Antony 2026”, i 25 azzurri convocati per la kermesse continentale in programma in Francia dal 16 al 21 giugno

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Campionati Italiani Assoluti Indoor 2026 | 60m Hs F | Alessia Succo sfida le Senior | Doppio Record

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