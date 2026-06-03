Europa | via libera ai nuovi hub per i rimpatri dei migranti

L’Unione Europea ha approvato l’istituzione di nuovi centri di rimpatrio in paesi terzi. Questi hub saranno utilizzati per gestire i rimpatri di migranti senza permesso di soggiorno. Le autorità europee hanno chiarito che i migranti senza documenti validi saranno trasferiti nei nuovi centri, dove si svolgeranno le procedure di rimpatrio. Sono previste restrizioni specifiche per chi non possiede un titolo di soggiorno valido, che potrebbe comportare il prolungamento della permanenza nei centri.

Come funzioneranno operativamente i nuovi hub nei Paesi terzi?. Quali restrizioni colpiranno chi non possiede un titolo di soggiorno?. Perché la Commissione UE chiede di eliminare i controlli interni?. Chi deciderà la gestione della sicurezza ai confini nazionali?.? In Breve Accordo raggiunto a Bruxelles per l'inserimento di hub di rimpatrio in Paesi terzi.. Commissione UE chiede ad otto Paesi, tra cui Italia e Germania, di eliminare i controlli Schengen.. Galeazzo Bignami e Raffaele Fitto sostengono la svolta normativa del nuovo Patto Migrazione e Asilo.. Matteo Salvini contesta a Bruxelles la gestione della sicurezza nazionale e dei confini interni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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STRETTA UE SUI MIGRANTI: COSA CAMBIA DAVVERO HUB ESTERNI, RIMPATRI VELOCI E NUOVI PAESI SICURI

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