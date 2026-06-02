Migranti e rimpatri via libera UE agli hub nei Paesi terzi

Notizia in breve

L’Unione Europea ha approvato l’uso di hub nei Paesi terzi per gestire i migranti e i rimpatri. Le nuove regole prevedono procedure più severe per chi è considerato una minaccia. La decisione riguarda anche misure di controllo più stringenti nei confronti di soggetti ritenuti rischiosi. La normativa mira a facilitare i rimpatri e a rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell’UE. Le autorità europee intendono migliorare la gestione dei flussi migratori attraverso queste nuove modalità.