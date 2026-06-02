Migranti e rimpatri via libera UE agli hub nei Paesi terzi
L’Unione Europea ha approvato l’uso di hub nei Paesi terzi per gestire i migranti e i rimpatri. Le nuove regole prevedono procedure più severe per chi è considerato una minaccia. La decisione riguarda anche misure di controllo più stringenti nei confronti di soggetti ritenuti rischiosi. La normativa mira a facilitare i rimpatri e a rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell’UE. Le autorità europee intendono migliorare la gestione dei flussi migratori attraverso queste nuove modalità.
Il testo introduce obblighi più severi per le persone prive del diritto di soggiorno, imponendo la collaborazione con le autorità e l’obbligo di lasciare il territorio comunitario. Tra le novità più significative c’è la possibilità di creare centri di rimpatrio in Paesi terzi. Le strutture potranno ospitare migranti destinatari di un ordine di espulsione mentre vengono organizzati il ritorno nel Paese d’origine o il trasferimento verso un altro Stato terzo. Il regolamento introduce inoltre l’Ordine europeo di rimpatrio, denominato ERO, con l’obiettivo di facilitare il riconoscimento delle decisioni adottate dagli altri Stati membri. In una prima fase il riconoscimento reciproco resterà comunque volontario. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Svolta sui migranti lUE dà il via libera agli hub esterni
Notizie e thread social correlati
Migranti, accordo in Ue sul regolamento rimpatri: sì agli hub nei Paesi terziIl Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sul regolamento rimpatri, dopo diversi rinvii.
Migranti, la Ue trova l’accordo sui rimpatri: sì agli hub in paesi terziIl Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato un accordo provvisorio su una legge che prevede l'istituzione di hub nei paesi terzi.
Temi più discussi: Rimpatri, accordo in Ue sul regolamento: sì agli hub in Paesi terzi; Regolamento rimpatri Ue, via libera agli hub nei Paesi terzi; Nuova stretta sui migranti, l'Ue apre a centri di rimpatrio esteri; Energia e rimpatri, doppia svolta dall'Ue: più flessibilità sui conti e via libera agli hub nei Paesi terzi.
Stretta Ue sui migranti irregolari: intesa sui rimpatri e nuovi obblighi di cooperazione calabriadirettanews.com/2026/06/02/str… via @CDNewsCalabria x.com
Silvia Sardone. . Una rete di medici per impedire i rimpatri dei migranti: si allarga l’inchiesta partita da Ravenna. Che vergogna! facebook
Fondi per migranti usati per viaggi e beni di lusso, Corte dei conti: danno da 1,3 milioni reddit
Migranti, in arrivo un nuovo decreto: il governo accelera su rimpatri e blocco navaleROMA L'ordine parte dai piani alti di Palazzo Chigi: fate in fretta. Espulsioni rapide, controlli-lampo alla frontiera. Blocco navale per fermare gli arrivi, anche nel caso ... ilmessaggero.it
Migranti, l'Europa trova l'accordo sui rimpatriC'è l'accordo tra i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio sul regolamento rimpatri. Dopo diversi rinvii, i colegislatori hanno trovato l'intesa sul provvedimento chiave della nuova politi ... avvenire.it