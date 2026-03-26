Migranti via libera UE ai nuovi rimpatri | Giorgia Meloni esulta | Ora l’Europa cambia passo

Il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme sui rimpatri degli immigrati irregolari, consentendo di rafforzare le procedure in materia. Il Presidente del Consiglio italiano ha commentato l’esito definendolo un “passaggio importante” per l’affermazione della credibilità della politica migratoria europea. La decisione segue un percorso di discussioni e negoziati tra le istituzioni dell’Unione, senza ulteriori dettagli sui singoli passaggi.

Via libera del Parlamento europeo alle nuove regole sui rimpatri degli immigrati irregolari. A sottolinearne la portata è il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che parla di un “passaggio importante” per rafforzare la credibilità della politica migratoria europea. Secondo quanto evidenziato dal premier, il voto dell’Parlamento europeo segna un cambio di passo nella gestione dei flussi migratori, andando nella direzione da tempo sostenuta dall’Italia. Al centro della riforma ci sono i cosiddetti “return hubs”, strumenti che consentono di ampliare le possibilità di rimpatrio degli immigrati irregolari. In particolare, le nuove regole prevedono che, oltre ai Paesi di origine, possano essere individuati anche Paesi terzi come destinazione per i rimpatri. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Migranti, via libera UE ai nuovi rimpatri: Giorgia Meloni esulta: “Ora l’Europa cambia passo” Articoli correlati Parlamento Ue, via libera alla lista dei Paesi sicuri e agli hub per i migranti: esulta il governo MeloniNel provvedimento rientra anche il principio secondo cui i Paesi candidati all’adesione all’Unione europea saranno automaticamente considerati... Migranti, via libera Ue al mandato sui rimpatriCome ampiamente ipotizzato alla vigilia e nelle ore precedenti, in tema di rimpatri, la commissione Giustizia (Libe) del Parlamento Ue ha bocciato... Una selezione di notizie su Giorgia Meloni Temi più discussi: Ue, migranti: stretta sulla gestione dei flussi al vertice promosso da Giorgia Meloni; Meloni adesso confida nel sì di Bruxelles al decreto Bollette; I migliori articoli su rifugiati e immigrazione 7/2026; Meloni e l'ipotesi dell'ondata migratoria: Ue sia pronta a chiudere le frontiere. Migranti, via libera UE ai nuovi rimpatri: Giorgia Meloni esulta: Ora l’Europa cambia passoVia libera del Parlamento europeo alle nuove regole sui rimpatri degli immigrati irregolari. A sottolinearne la portata è il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che parla di un passaggio ... laprimapagina.it Migranti, Meloni esulta: Ok dall’UE a nuove regole sui rimpatri. L’Europa va finalmente nella direzione giustaVia libera UE ai rimpatri: per Giorgia Meloni è un passo avanti verso una gestione più efficace e credibile dei flussi migratori ... affaritaliani.it Balla da sola Giorgia Meloni, prendendo in prestito il titolo del film diretto da Bernardo Bertolucci ormai trent’anni fa. Decide e impera la premier, sorda alle voci di chi ha tentato di metterla in guardia, sostenendo che il redde rationem avviato il giorno dopo il ri - facebook.com facebook #tagada Il giudizio di Daniela Preziosi sulle dimissioni di Daniela Santanchè invocate dalla premier Giorgia Meloni x.com