Europa verso un’integrazione a più velocità per la competitività

Sei Paesi europei stanno spingendo per un’integrazione più rapida, con l’obiettivo di migliorare la competitività del continente. La proposta prevede di utilizzare la cooperazione rafforzata per superare l’obbligo dell’unanimità nelle decisioni, permettendo a gruppi di stati di agire più rapidamente su determinati temi. La questione riguarda la possibilità di adottare decisioni più rapide senza coinvolgere tutti i membri dell’Unione.

Quali sei Paesi guideranno l'Europa verso una nuova velocità decisionale?. Come può la cooperazione rafforzata superare il blocco dell'unanimità?. Quali rischi corre il mercato unico con una frammentazione normativa?. Perché i trattati attuali impediscono una riforma strutturale immediata?.? In Breve Articolo 20 TUE richiede almeno nove Paesi per attivare la cooperazione rafforzata.. Lars Klingbeil e i ministri di Germania, Francia, Italia, Spagna, Polonia e Paesi Bassi guidano l'iniziativa.. Accordi come il Trattato di Aquisgrana del 2019 offrono modelli di coordinamento extra-UE.. La Commissione Juncker aveva già delineato scenari futuri nel libro bianco del 2017. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Metsola a Euronews: L'Europa a due velocità potrebbe essere un percorso verso l'unità

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