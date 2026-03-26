Sostenibilità | indagine leasing accelera integrazione fattori Esg per competitività Pmi

Assilea ha presentato a Roma i risultati della Survey annuale 2025 sulla sostenibilità nel settore del leasing. L’indagine analizza la situazione attuale e traccia l’evoluzione dell’integrazione dei fattori ESG nelle piccole e medie imprese. La ricerca evidenzia come il leasing stia accelerando l’adozione di pratiche sostenibili per migliorare la competitività delle aziende.

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - Assilea ha presentato oggi a Roma, presso la propria sede, i risultati della Survey annuale 2025 sulla sostenibilità nell'industria del leasing, che offre una fotografia della situazione e anche una lettura dinamica della sua evoluzione. A partire dai dati emersi, si è sviluppato un dibattito sull'integrazione dei fattori Esg e un confronto più ampio sul settore bancario. Il 2025 rappresenta un anno di consolidamento per le società di leasing coinvolte nell'indagine: il 73,1% ha definito gli obiettivi Esg all'interno della strategia commerciale ed economico-finanziaria e il 59,6% delle azioni pianificate per l'integrazione Esg risulta completato, mentre il 25% è in corso di attuazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sostenibilità: indagine, leasing accelera integrazione fattori Esg per competitività Pmi Articoli correlati Leggi anche: Sostenibilità e difesa: la nuova frontiera ESG Il Retail italiano accelera su ESGIl settore del retail in Italia sta vivendo una trasformazione profonda, dove il successo commerciale non si misura più solo attraverso il fatturato,... Aggiornamenti e notizie su Sostenibilità indagine leasing accelera... Sostenibilità: indagine, leasing accelera integrazione fattori Esg per competitività PmiRoma, 26 mar. (Adnkronos) - Assilea ha presentato oggi a Roma, presso la propria sede, i risultati della Survey annuale 2025 sulla sostenibilità ... iltempo.it Flotte aziendali e transizione energetica: l’indagine di ArvalScopri i dati del Barometro Arval 2025 sulla transizione energetica, il ruolo del noleggio, flotte aziendali e infrastrutture di ricarica ... rinnovabili.it