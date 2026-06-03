Un nuovo rapporto di ricerca intitolato “Europa: quale Difesa?” è stato presentato alla Camera dall'Archivio Disarmo (IRIAD). Il documento analizza le strategie di difesa dell’Europa e propone alternative al continuo incremento delle spese militari. Il rapporto evidenzia le criticità di una logica basata sul riarmo e suggerisce possibili approcci per superarla, senza entrare nel dettaglio di specifiche politiche o accordi internazionali.

Un nuovo rapporto di ricerca intitolato “Europa: quale Difesa?”, realizzato dall’Istituto di Ricerche Internazionali “Archivio Disarmo” (IRIAD), sarà presentato la mattina del 5 giugno 2026 alla Camera dei Deputati, che ospiterà una conferenza stampa promossa dall’europarlamentare del gruppo S&D Marco Tarquinio. Obiettivo dello studio “Europa: quale Difesa?” è capire in che modo sia possibile costruire una vera e propria difesa comune europea che vada oltre la sola logica del riarmo e dell’aumento della spesa militare, in modo da tutelare il modello sociale europeo. Oltre all’eurodeputato Marco Tarquinio, parteciperanno all’evento anche il... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Europa: quale Difesa? Archivio Disarmo (IRIAD) presenta alla Camera un nuovo rapporto su come superare la logica del riarmo

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