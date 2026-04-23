Alla Camera è stato presentato il terzo Rapporto One Health, che analizza la percezione degli italiani riguardo alla qualità del proprio ambiente di vita. Dall’indagine risulta che il 61% degli intervistati si dichiara soddisfatto del luogo in cui vive, mentre solo il 25% afferma di essere molto soddisfatto. I dati forniscono un quadro delle opinioni sulla condizione abitativa e ambientale nel paese.

Gli italiani si dichiarano abbastanza soddisfatti del luogo in cui vivono (61%), ma solo uno su quattro si dice molto soddisfatto (25%). I fattori che generano benessere sono tranquillità e senso di comunità, qualità dell'ambiente e aree verdi, sensazione di sicurezza, costo della vita adeguato. A incidere sono anche servizi efficaci e buone occasioni di socializzazione. Quando questi fattori mancano, subentra il disagio. Le principali criticità riguardano servizi, trasporti, lavoro e sicurezza. È quanto emerge dal 3° Rapporto One Health “Il valore sociale delle città. Periferie vitali: la nuova frontiera del vivere urbano”, realizzato dal Campus Bio-Medico di Roma in collaborazione con l'Istituto Piepoli, presentato alla Camera.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Campus Bio-Medico, presentato alla Camera il 3° Rapporto One Health: 61% italiani soddisfatto del luogo in cui vive, solo 1 su 4 lo è molto

Notizie correlate

Leggi anche: Alla Camera il Campus Bio-Medico presenta il 3° Rapporto One Health “Il valore sociale delle città. Periferie vitali: la nuova frontiera del vivere urbano”

Ortopedia fiore all’occhiello del Campus Bio-Medico: i numeriL’Unità di Ortopedia e Traumatologia rappresenta una delle eccellenze del Campus Bio-Medico.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Tecnologie immersive e pazienti virtuali: la formazione su simulatori all'Università Campus Bio-Medico di Roma; L'Ia già nel 78% delle aziende del Medtech, ma l'innovazione non arriva ai pazienti; Arriva in Italia RevivR, l’app che insegna il massaggio cardiaco in 15 minuti; Il dottor Marco Gratteri, a Dubai, sale in cattedra al Congresso Mondiale di chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica.

Campus Bio-Medico guarda avanti, presentato Social Green MasterplanRoma, 24 apr. (askanews) - Continua lo sviluppo del Campus Bio-Medico di Roma, nell'ambito del Social Green Masterplan, presentato in Campidoglio, con il programma di sviluppo in ottica One Health a ... quotidiano.net

Campus Bio-Medico: presentato il masterplan per nuove strutture di didattica, ricerca e assistenzaCi saranno 26 mila metri quadrati per la cura dei malati. Altri 20mila per la formazione universitaria, 10mila per le attività di ricerca biomedica e tecnologica, 28mila per la socialità con residenze ... roma.corriere.it

Altomare (Policlinico Campus Bio-Medico): "Diagnosi precoce e stili di vita sani sono fondamentali contro il tumore al seno" - facebook.com facebook